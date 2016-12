Lopend Vuur: Maak van mijn buurt maar een vuurwerkvrije zone

Een feest voor de één, een drama voor de ander: vuurwerk. Het is allang niet meer vanzelfsprekend dat overal maar geknald mag worden.

De stad Groningen kent al vuurwerkvrije zones. Uit een peiling onder Noordelijke raadsleden in het Dagblad van het Noorden blijkt dat een grote meerderheid die zones graag wil, en uitgebreider dan nu. Maar wat vindt u? De stelling van ons lopend vuur vandaag luidt:Ik wil graag dat mijn buurt een vuurwerkvrije zone wordt met oudjaar.Op Radio Noord (050-3188288) horen we graag je mening. Liever schrijven? Ga naar Facebook of Twitter ( #opnoord ).Vrijdag was het Lopend Vuur: Ik ben blij met mijn buren. 75,48 procent van de Groningers (3.357 stemmen) is het daarmee eens.