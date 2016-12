Generaal Jeter: heet, pikant en meer dan een basketballer

Basketballer Lance 'The General' Jeter heeft een belangrijk aandeel in het succesvolle jaar van Donar. Hij valt vooral op met zijn spel op het veld, maar ook buiten de lijnen 'is het een baas'. Zo heeft hij een handel in kleding en is er een saus naar hem vernoemd.

Dat het een mooi jaar is voor Donar, bewijzen de behaalde landstitel, supercup en de sterke Europese campagne. Het is een jaar waarin de spelverdeler uitgroeide tot dé leider van het team.Dat blijkt uit zijn bijnaam: '. Dat vat ongeveer wel samen wat ik ben. Ik ben de generaal. Ik probeer het team op alle mogelijke manieren te leiden en dat vind ik leuk. Dus ik denk dat ik dan inderdaad de generaal ben', concludeert de Amerikaan.Toch is hij ook buiten het basketbalveld een behoorlijk 'baasje'. Wie hem op de sociale media volgt, weet dat hij daar behoorlijk vaak van zich doet spreken. De spreuk #SaluteHardWork komt geregeld voorbij. Laat dat nou ook net de merknaam van zijn kledinglijn zijn.Hij gunt RTV Noord een kijkje in zijn collectie: 'Dit shirt heeft de kleur Donar-blauw. En dit is het: nederig buiten het veld en een beest op het veld.''En deze heeft helaas het rood van rivaal Den Bosch, maar de boodschap is goed: de kinderen laten weten dat er meer is dan basketbal.'Dat bewijst The General niet alleen met zijn kledinglijn. Ook heeft hij samen met zijn oom een sauzenhandel. 'Mijn familie gebruikt dat met Kerst, of Thanksgiving. Ik ben er trots op dat ik dat met mijn oom doe. De honing-mosterd is mijn eigen favoriet. En de speciale editie is de(heet en pikant, red.). Want daar sta ik op.'Dat Jeter een kleurrijke speler is, bewijst hij elke wedstrijd weer. Daardoor is hij erg geliefd bij het Donar-publiek en dat doet hem goed: 'Ik ben blij dat ze me hier waarderen. Ik doe mijn uiterste best voor hen om zo mijn waardering terug te geven. '