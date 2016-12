Veenkoloniaal Museum in Veendam wil af van gratis toegang

(Foto: Flickr Creative Commons / Martin_Borgman)

Het gaat goed met het Veenkoloniaal Museum in Veendam. Dit jaar trok het museum meer dan 25.000 bezoekers en dat is een kleine tweeduizend meer dan in 2015.

Museumdirecteur Hendrik Hachmer is tevreden over de cijfers. 'Maar je moet wel bedenken dat het mede te danken is aan de reünie van de Winkler Prins en het grote aantal vrouwenclubs uit Drenthe'.



Bezoekerscijfers

Hachmer vindt dat de musea niet mee moeten doen in de race om de bezoekerscijfers. 'Het moet steeds maar meer en meer. Dat is niet vol te houden'. Volgens Hachmer zijn er steeds meer musea die door gratis toegang de bezoekerscijfers proberen op te krikken.



'Wij willen dat niet meer. Wij dringen gratis evenementen terug. De kachel moet roken', aldus Hachmer.



Caravans en vouwwagens

Het komende jaar komen er exposities over onder meer de bouwvak in de jaren zestig en zeventig met de opkomst van de caravans en vouwwagens. Bijzonder is de expositie over de Winschoter dominee Boekhoudt die in 1874 verslag deed van zijn reis naar Suriname.

Door: RTV Noord Correctie melden