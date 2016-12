Groningen moet nog 200 statushouders onderdak geven

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

De gemeente Groningen hoopt komend jaar de achterstand in te lopen bij het huisvesten van asielzoekers met een verblijfsvergunning, de zogeheten statushouders.

Dat kan omdat de instroom van asielzoekers afgelopen jaar is teruggelopen. De gemeente moet nog zo'n 200 statushouders aan onderdak helpen, waaronder veertig die vorig jaar al gehuisvest moesten worden.



Noodopvanglocatie

Volgens de Groninger wethouder Roeland van der Schaaf wordt er samen met woningcorporaties gezocht naar huisvesting. De voormalige noodopvanglocatie aan de Van Swietenlaan in de stad was in beeld, maar is afgevallen. 'Het was te kostbaar om het gebouw geschikt te maken voor huisvesting. Het zou een te forse investering zijn, dus daar zien we van af'.



Kantoorpanden

Mogelijk dat kantoorpanden geschikt gemaakt worden voor statushouders. Maar daar verwacht Van der Schaaf geen wonderen van. 'Doordat het economisch beter gaat zijn er niet zoveel leegstaande kantorencomplexen meer beschikbaar en veel panden zijn al omgebouwd', zegt Van der Schaaf.



Overleg

Hij heeft goede hoop dat er in overleg met woningcorporaties voldoende huizen beschikbaar komen. De gemeente werkt daarbij samen met andere gemeentes in de provincie die ook te maken hebben met een achterstand.

