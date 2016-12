Vandalen vernielen busabri van gloednieuw busstation

(Foto: Jan van der Grijspaarde)

Hij stond er nog maar net, en nu is 'ie al weer kapot. De gloednieuwe abri op het al even nieuwe busstation van Winschoten.

Het oude station werd afgebroken om plaats te maken voor een geheel nieuwe entree van de Winschoter binnenstad. Nieuwe bestrating, nieuwe plekken voor de bussen en daar hoort natuurlijk ook een schuilplek voor de reizigers bij.



Aan diggelen

Die werd er een paar weken geleden neergezet. Afgelopen nacht is de abri vernield. De hele grote ruit aan diggelen. Ook elders in Winschoten zijn bloembakken en bomen vernield. Wie dat heeft gedaan, is niet bekend.

