Geertsema: 'Gemeenten schieten financieel niks op met een herindeling'

Gemeenten schieten qua geld en efficiëntie niks op met herindeling. Dat concludeert onderzoeker Bieuwe Geertsema, die hier volgende week op promoveert.

Hij heeft gemeenten voor en na een herindeling onder de loep genomen. Geertsema ondervond dat de gemeentelijke huishoudboekjes niet per se gezonder worden na een fusie. Het gaat om alle gemeentelijke herindelingen tussen 1997 en 2011.'Als je bijvoorbeeld kijkt naar de schulden of personeelskosten van een gemeente, dan zie je geen effecten op de financiën of efficiëntie. Terwijl je vooraf zou zeggen dat bij een samenvoeging schaalvoordelen optreden', zegt Geertsema.Toch wil Geertsema niet volmondig zeggen:. 'Nee, want er kunnen ook andere motieven zijn dan de financiële. Kleine gemeentes helpen die weinig bestuurskracht hebben bijvoorbeeld. Of die personeelsproblemen hebben.''Maar het dogma dat er geld vrijkomt omdat gemeentes efficienter worden, daar durf ik nu wel een streep door te zetten.'Dat het herindelingsproces tussen Haren en Groningen zo moeizaam verloopt, is volgens Geertsema makkelijk te verklaren. 'De herindelingen die ik onderzocht, zijn vooral van onderaf gekomen. Gemeentes wilden met elkaar samengaan en de neuzen stonden al dezelfde kant op.''Nu krijgen gemeenten het van bovenaf opgelegd en dan merk je dat de harmonie vaak ontbreekt', stelt hij.Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere overheden (COELO) van de RUG concludeerde eerder al dat Haren best zelfstandig kan blijven en dat de financiële zorgen die er zijn geen argument is om te fuseren met Stad en Ten Boer.Geertsema deed zijn onderzoek ook bij het COELO, maar werkt daar inmiddels niet meer. Op 5 januari is de officiele promotiedatum.