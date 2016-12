Geboortebericht: Jaylin ziet levenslicht in splinternieuwe OK

Jaylin Santing heet ze: het meisje dat dinsdag met een keizersnede ter wereld kwam in het Refajaziekenhuis in Stadskanaal. Het betekende tegelijk de 'première' van het nieuwe OK-complex, waar de keizersnede de eerste 'klus' was.

Het ziekenhuis spreekt van 'een prachtige dochter'. Voor moeder Van der Sandt was het haar eerste keizersnede. 'Ik ben drie keerbevallen; dit was mijn eerste keizersnede', aldus mevrouw Van der Sandt.'Maar het was voorbij voordat ik er erg in had. Op de OK was het gezellig; de medewerkers hadden er duidelijk zin in. Ik voelde me eigenlijk best wel thuis en niet echt een patiënt.'De operatie is gedaan door gynaecoloog Michaela Kalafusova die aangaf het een grote eer te vinden deze eerste operatie te mogen doen. Ze zal het zich zelf nog niet zo beseffen, maar Jaylin Santing werd vandaag onderdeel van een stukje Refaja-geschiedenis.