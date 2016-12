Alle 50 Goud: Jan Henk de Groot zag voor het eerst blote borsten

'Die mamme van Michel, is ze nog aal zo schier?' Na elk optreden krijgt Jan Henk de Groot uit Hoogezand steevast die vraag van mannen met glunderende ogen. Het liedje over zijn blote buurvrouw, is waargebeurd en prikkelt de zinnen.

In aanloop naar Alle 50 Goud komende zaterdag, duiken we deze week elke dag in de geschiedenis van de Groninger popmuziek. Vandaag gaat het overuit 2013.In het nummer vertelt Jan Henk dat hij als negenjarige vriendjes werd met zijn buurjongen 'Michel'. Op een hete zomerdag rijdt hij op zijn crossfiets naar het huis van Michel om te spelen. Als hij bij het tuinhek staat, weet hij even niet wat hij ziet: De moeder van Michel ligt topless te zonnebaden.'Ik heb een tijdlang staan kijken', vertelt De Groot ietwat genegeerd. 'Ik had dat nog nooit gezien, een paar blote borsten.' In de dagen daarna wil ie vaak bij Michel spelen.De Groot schreef het nummer voor zijn eerste Groningstalige album. Hij had weinig jeugdfoto's en besloot daarom 'audiofoto's' te maken van gebeurtenissen uit zijn leven. 'Als het gaat om de eerste grote liefde, dan is dit wel een verhaal.'Zijn belevenis van de 'mamme van Michel' die 'topless in toene' lag, is volgens De Groot 'iets heel universeels'. 'Ik heb achteraf zo veel verhalen gehoord van mannen die zeggen: Ik had ook zo'n juf, buurvrouw of hele mooie tante.'Volgens de singer-songwriter weet de echte 'mamme' niet dat het nummer over haar gaat. 'Ze is nog nooit naar me toegekomen om dat te vragen. Ik denk dat ik het wel gênant zou vinden.' Michel is dan ook niet de echte naam van het buurjongetje.Over de identiteit van de mamme wil De Groot dan ook niets kwijt. 'Dat is een van de best bewaarde geheimen. Het mooiste is dat het een eeuwig mysterie blijft.'En of de mamme nog steeds zo mooi is als op die zomerdag? 'Denk er even dertig bij op', lacht hij naar de kerels die na afloop van het optreden voor hem staan.Op welke plaatsdit jaar in Alle 50 Goud staat, is zaterdagmiddag te beluisteren via RTV Noord. Even voor zes uur is de ontknoping van de lijst met de mooiste Gronings- en Nederlandstalige nummers.