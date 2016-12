Leden 'Funda-bende' veroordeeld tot maximaal twee jaar gevangenisstraf

Celstraffen tot twee jaar. Dat heeft de rechtbank aan acht leden opgelegd van de inbrekersbende die vorig jaar actief was in Oost-Groningen en Drenthe.

De mannen, waarvan de meeste rond 30 jaar waren en uit de buurt van Stadskanaal kwamen, haalden in de zomer van 2015 zeker negen woningen en schuren leeg. Ze namen alles mee, auto's reden af en aan. Van tevoren keken ze op woningsite Funda wat er in de te koop staande huizen te halen viel.



Lagere straffen

De hoofdverdachte, een 28-jarige man uit Musselkanaal, kreeg twee jaar cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk opgelegd. Ook moet hij zich maximaal twee jaar laten behandelen in een afkickkliniek voor zijn drugsverslaving. Tegen hem was drie jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk geëist.



Twee andere belangrijke verdachten (28 en 30) kregen elk twee jaar celstraf opgelegd. De overige verdachten van de inbraken, waarvan de jongste 23 was, kwamen weg met taakstraffen van 240 uur in combinatie met voorwaardelijke gevangenisstraffen. Daarmee zwakten de rechters de eisen van de officier van justitie, veelal deels onvoorwaardelijke gevangenisstraffen, flink af.



Brandstichting

De bende kon worden opgerold na een boerderijbrand in Gasselternijveenschemond. Die was aangestoken om te voorkomen dat de politie sporen aantrof. Buren noteerden het kenteken van een auto en zo kwam de politie enkele bendeleden op het spoor. Zij noemden namen van de overige inbrekers. Drie verdachten zijn uiteindelijk veroordeeld voor (onder meer) de brandstichting.



Heling

Ook twee helers werden veroordeeld. Zij kochten de gestolen spullen op. De opbrengst van de goederen ging op aan drugs. Een 37-jarige heler uit Ter Apelkanaal kreeg zes maanden gevangenisstraf. Tegen hem was een jaar celstraf geëist. Omdat zijn bijdrage aan twee woninginbraken niet bewezen kon worden, viel de straf lager uit. Een 30-jarige man uit Stadskanaal kreeg 200 uur taakstraf en vier maanden voorwaardelijke celstraf voor heling.



De twee overige leden van de tienkoppige bende stonden op 14 december terecht voor de politierechter en kregen toen direct hun straf te horen. Een van hen bekende, maar werd vrijgesproken omdat er andere inbraken op zijn dagvaarding stonden dan waar hij bij betrokken was. De ander kreeg twee maanden voorwaardelijk.

