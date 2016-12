Groninger aangehouden voor bedrijfsinbraak

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een 49-jarige Groninger en een 32-jarige inwoner van Burgum zijn maandagavond aangehouden voor een bedrijfsinbraak in Oosterwolde.

De eigenaar van een pluimveebedrijf aan de Jardinga in Oosterwolde betrapte eerder op de avond twee inbrekers. Het duo ging er met een bestelbus vandoor. Agenten zagen de bus later op de avond rijden in Drachten. De bestuurder kreeg een stopteken. De twee inzittenden zijn aangehouden.





Door: RTV Noord