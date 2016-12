Schrikdraad geeft bijtgrage steenmarters optater

(Foto: RTV Noord) Een steenmarter (Foto: Atirador (Wikimedia Commons))

Het is een beschermde diersoort, maar ook een plaag voor automobilisten: de steenmarter. Heerlijk warm vindt het beestje het onder de motorkap waar het zich tegoed doet aan de elektrische bedrading.

Een garagehouder in Noordhorn meent de definitieve oplossing te hebben gevonden om de marters voor eens en altijd weg te jagen.



Het bedrijf installeert een schrikraadje rond de motor. Wanneer een marter contact maakt met het draadje krijgt hij een optater. Genoeg om het beest te verjagen.



'Tenminste, tot nu toe want we hebben van de klanten met het systeem nog geen klachten gehad', zegt Klaas Jan Pijpker van het gelijknamige garagebedrijf. Hij haalt de apparaatjes uit Duitsland bij een erkende ongediertebestrijder.









