Vrachtwagen ramt vangrail: file op A7

(Foto: Jeroen Bos/112 Groningen)

Op de A7 bij Sappemeer heeft een vrachtwagen de vangrail geramd. Daarbij is de chauffeur gewond geraakt. Er liggen brokstukken over een lengte van vijftig meter op de snelweg. Daarom is een deel van de weg afgezet.

De vrachtwagen reed in de richting van de stad Groningen. De chauffeur raakte de macht over het stuur kwijt, vermoedelijk omdat hij onwel werd.



De man is naar het ziekenhuis gebracht. Wel kon hij zelf uit de vrachtauto komen. Aan de overkant van de rijbaan, richting de Duitse grens, staat een kijkersfile.

Door: RTV Noord Correctie melden