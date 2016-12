Alle 50 Goud: 'De Polder van Deheleboel was gewoon vals'

'Ik denk nog steeds 'shit' als ik die versie hoor', zegt zanger Erwin de Vries over de eerste opname van De Polder. Een van de grootste hits van zijn voormalige band Deheleboel werd bekend dankzij een stiekeme opname.

In aanloop naar Alle 50 Goud komende zaterdag, duiken we deze week elke dag in de geschiedenis van de Groninger popmuziek.De Vries had de melancholische balladal jaren op de plank liggen, maar kon er niets mee. Deheleboel maakte rock-, ska- en popmuziek. Voor het nummer was geen ruimte, tot een speciale avond in de kantine van RTV Noord.Op vrijdag 17 maart 1999 houdt de omroep een 'vriendenavond'. Fans krijgen een kijkje in het toenmalige pand aan het Martinikerkhof in Groningen. Ze mogen in gesprek met met een presentator en er is live-muziek. Die avond treedt de Deheleboel op.Geluidstechnicus Joop Tap van RTV Noord is fan van Deheleboel en neemt het optreden op, zonder medeweten van de band. Voor het eerst hoort hij, dat de band uitprobeert. Tap is er helemaal weg van. Hij mixt het af, zet er een galm overheen en draait de opname stiekem op de radio.Luisteraars zijn meteen enthousiast en vragen het nummer regelmatig aan. Dat jaar komt De Polder nieuw binnen op nummer 16 in Alle 50 Goud. De jaren daarna staat het steevast in de top 5 van de lijst. 'Een liedje dat ik sindsdien altijd wel moet spelen', zegt De Vries.Toch is de zanger absoluut niet blij met de opname. 'Volgens mij zijn de eerste noten gewoon heel erg vals. Het is niet hoe ik het voor me zag toen ik het schreef.'De avond van de opname was dan ook niet ideaal. Het was maar 'een zooitje bij elkaar', zegt De Vries nu. De vaste drummer, zangeres en gitarist konden niet. Ook was er amper gerepeteerd.Twee jaar later schrijft De Vries een extra couplet en neemt een nieuwe versie vanop. Die verschijnt in 2001 op de cd. 'Met die versie was ik het wél eens', besluit de zanger. 'Gelukkig wordt die versie nu gedraaid.'Op welke plaatsdit jaar in Alle 50 Goud staat, is zaterdagmiddag te beluisteren via RTV Noord. Even voor zes uur horen we of Ede Staal ook dit jaar op nummer 1 staat.