Kans050 zoekt mentoren in Delfzijl, Appingedam en Loppersum

Vrijwilligersorganisatie Kans050 is op zoek naar mentoren die jongeren in de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum willen begeleiden.

Volgens de organisatie zijn er steeds meer jongeren tussen de 14 en 23 jaar die een extra steuntje in de rug nodig hebben, zonder dat er professionele hulp om de hoek komt kijken.'We horen bijvoorbeeld dat steeds meer jongeren willen praten met onafhankelijke mensen en liever niet met ouders of docenten', zegt coördinator Mark Balm. Er is dan ook vooral behoefte aan een luisterend oor.Maar soms is het ook gewoon te druk zoals bij de GKB's en VKB's waar jongeren met schulden komen. Daar is af en toe geen tijd meer voor een op een begeleiding en dan bieden wij de helpende hand', legt Balm uit.Balm zoekt voor de groep hulpzoekende jongeren ongeveer dertig mentoren: 'Die doen het werk op vrijwillige basis en moeten het belangrijk vinden jongeren extra kansen te bieden. Natuurlijk moeten ze het leuk vinden om een periode met jongeren op te trekken en er misschien zelf ook nog wat van te leren.'Jongeren kloppen volgens Balm om diverse redenen aan voor ondersteuning bij Kans050. Zo hebben ze ondersteuning nodig bij het plannen van huiswerk, behalen van diploma of het vinden van een bijbaan. Daarnaast worden ook steeds meer mentoren gevraagd voor persoonlijke vraagstukken zoals financiën en ondersteuning bij de Nederlandse taal.Balm: 'We kunnen daarom iedereen gebruiken, als je het maar leuk vindt om met jongeren om te gaan en ja natuurlijk een verklaring omtrent goed gedrag kunt tonen.' Aanmelden kan via de website van de vrijwilligersorganisatie.