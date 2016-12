'Ruzie over drugs werd Jesse van Wieren fataal'

Een ruzie over drugs is Jesse van Wieren (28) uit Leens fataal geworden. Dat zegt advocaat Peter van Zon. Hij staat hoofdverdachte Rhowan P. bij in één van de meest spraakmakende moorden die dit jaar in Groningen zijn gepleegd.

'Hij (Jesse, red.) kwam aan de deur om drugs te scoren. Dat klinkt misschien populair, maar dat is wel wat er is gebeurd', zegt Van Zon over de 'Oudejaarsmoord'.'Hij wist dat Rhowan P. drugs verkocht, dat is hem die avond verteld. En om die reden heeft hij ook bij mijn cliënt aangebeld. Verder zijn er geen connecties tussen Rhowan en het latere slachtoffer.'Waarom de situatie in de woning aan de Hoofdstraat in Kloosterburen vervolgens escaleert, blijft vooralsnog een raadsel. Van Zon wil er weinig over kwijt. 'Het is nog te vroeg om daar tot in detail op in te gaan. Rhowan heeft in ieder geval verklaard dat hij werd aangevallen. Wat volgde was een worsteling, een explosie van geweld waar beide partijen zich schuldig aan hebben gemaakt.'Jesse van Wieren viert die avond de jaarwisseling met vrienden in de plaatselijke kroeg in Kloosterburen. Uit getuigenverklaringen in het dossier blijkt dat Rhowan P. die avond drugs heeft aangeboden aan meerdere mensen, ook aan vrienden van Jesse.'Dat impliceert dat hij de beschikking had over drugs. Maar ik zou als advocaat geen knip voor de neus waard zijn als ik zou vertellen dat Rhowan, afgezien van deze strafzaak, dingen uitspookt die het daglicht niet kunnen verdragen.'Van Wieren wordt uiteindelijk met messteken om het leven gebracht. Zijn lichaam wordt begraven in de tuin van de woning aan de Hoofdstraat. Volgens Van Zon heeft zijn cliënt gehandeld uit noodweer.Om die reden wordt de vader van Rhowan P. opgeroepen als getuige. 'Mijn cliënt heeft zijn vader in alle openheid verteld wat er is gebeurd. Uiteindelijk moet Rhowan aannemelijk maken dat er inderdaad sprake is geweest van noodweer. Het verhaal van zijn vader kan dan van belang zijn.'Vanwege het getuigenverhoor en aanvullend onderzoek naar bloedsporen die in de woning zijn aangetroffen, werd de rechtszaak eerder deze maand aangehouden. Wanneer de rechtszaak tegen Rhowan P. en medeverdachte Desiree G. inhoudelijk wordt behandeld, is nog onduidelijk.