'Stad gaat gebruikte elektrische apparaten gratis ophalen'

(Foto: RTV Noord (Nico Swart) / Gemeente Groningen)

Stadjers mogen gratis oude elektrische apparaten voortaan aan de straat zetten. Dat heeft de gemeente Groningen besloten. De apparaten worden een paar keer per jaar gratis opgehaald. Volgens wethouder Joost van Keulen is dat een primeur.

Groningen wil als stad voorop lopen qua recycling. '57 procent van het afval wordt hergebruikt', zegt Van Keulen. 'Dat is best veel voor een stad.' In 2020 moet in de gemeente Groningen 65 procent van het afval worden gerecycled. 'Maar daar moeten we nog veel voor doen.'



Stad

Toch wordt in stad nog veel minder hergebruikt dan in andere Groningse gemeenten. Dat ligt volgens de wethouder aan de opbouw van een stad. Zo is het in een dorp makkelijker om meerdere verschillende afvalcontainers langs de weg te zetten, terwijl daar in de stad simpelweg geen ruimte voor is.



Verder komt er volgend jaar extra oud-papier- en glasbakken. Op verzoek van Stadjers krijgen inwoners van de gemeente volgend jaar de afvalwijzer weer thuisgestuurd. Dat was juist afgeschaft om te bezuinigen.

Door: RTV Noord Correctie melden