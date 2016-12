Politie kamt Zevenhuizen uit op zoek naar man met vuurwapen

(Foto: Jordi Haverdings/112 Groningen)

In Zevenhuizen had de politie dinsdag de handen vol aan een inwoner die een vuurwapen zou hebben. Op het moment dat agenten bij hem aan de deur kwamen, sloeg de 29-jarige man op de vlucht. Hij is na een achtervolging en zoektocht opgepakt.

Tijdens zijn vlucht had hij een mes op zak. Na onderzoek in de woning van de man werd inderdaad het vuurwapen aangetroffen. De politie werd getipt over het vuurwapenbezit.



Bij de achtervolging werden onder andere politiehonden en agenten in burger ingezet.

Door: RTV Noord Correctie melden