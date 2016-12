Danny Hoesen gaat niet naar Turkse hekkensluiter

(Foto: JK Beeld)

Het Turkse Adanaspor had Danny Hoesen graag gehuurd voor de rest van het seizoen, maar de spits van FC Groningen ziet een verhuur aan de Turkse hekkensluiter niet zitten.

Dat zei hij tegen RTV Noord. 'Het is dichtbij Syrië, Turkije zelf is nu ook een onrustig land, ze staan onderaan.. dat zijn voor mij redenen om niet voor Adanaspor te kiezen', aldus de spits.



Afgelopen zomer meldde de club zich ook al bij Hoesen, maar ook toen kwam het niet tot een overgang. In dezelfde periode bleek al dat Hoesen voor een vertrek zou staan. FC Groningen wilde daaraan meewerken.



Op dit moment is Hoesen ook niet in gesprek met andere clubs. 'Dus ik focus mij voorlopig gewoon op FC Groningen.'



Turkse media maakten de afgelopen dagen melding van gesprekken tussen Adanaspor en FC Groningen, maar algemeen directeur Hans Nijland ontkende dat. Hoesen staat sinds 2014 onder contract in het Noordlease Stadion.

Door: RTV Noord Correctie melden