Renate Groenewold krijgt vijf gouden medailles terug

Renate Groenewold krijgt vijf van haar gestolen gouden medailles terug. Het ISU, de internationale Schaatsunie, laat de vijf medailles namaken. Dat meldt RTV Drenthe.

'Het zijn niet de echte medailles die ik heb gewonnen, maar ik ben echt heel blij dat ik ze weer terug heb', zegt een opgeluchte Groenewold. 'Het gaat om een groot bedrag en de medailles worden precies nagemaakt.'Nadat de medailles gestolen waren is het ISU gelijk gaan kijken of ze de medailles na konden maken. Ook de verzekering zei gelijk: dit gaan wij vergoeden.Groenewold krijgt de medailles in maart uitgereikt tijdens het WK Shorttrack. De gestolen gouden medailles zijn nog niet teruggevonden.