Jochem Nap wordt net niet winnaar Doelpunt van het Jaar

Het doelpunt van 11-jarige Jochem Nap uit Hoogkerk is niet het amateurdoelpunt van het jaar geworden. De jonge voetballer van Zuidhorn was genomineerd voor het doelpunt van het jaar bij de amateurs.

Het was een nek-aan-nek-race tussen Jochems doelpunt en het doelpunt van jongetje uit Leiderdorp. Uiteindelijk trok Jip van der Capellen aan het langste eind, met een paar procenten verschil. De jonge voetballer van Zuidhorn was samen met 4 anderen genomineerd.Jochem maakte zijn doelpunt in de wedstrijd tussen Zuidhorn en ACV, in de finale van de noordelijke districtsbeker van de KNVB in Joure. De 11-jarige jeugdspeler van Zuidhorn joeg de bal uit een vrije trap met zijn linkervoet in de bovenhoek, regelrecht de winkelhaak in.