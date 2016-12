'In Groningen wordt weinig geld besteed aan innovatie'

De provincie Groningen en het hele Noorden, doen het slecht als het gaat om uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Dit ondanks de aanwezigheid van bijvoorbeeld de Rijksuniversiteit Groningen.

Ongeveer een half procent van alles wat we in onze provincie verdienen, wordt aan onderzoek en ontwikkeling uitgegeven. Landelijk is dat 1,36 procent, bijna drie keer zo veel.



Volgens gedeputeerde Patrick Brouns blijft Groningen op dit gebied achter, omdat we weinig grote bedrijven met een onderzoeksafdeling hebben. De provincie richt zich dan ook vooral op het MKB.



Toch denkt Brouns dat kleine innovatie-uitgaven in het MKB niet per definitie slecht zijn. 'Ten opzichte van de rest van Nederland is Groningen qua innovatiebedragen bescheiden. Maar qua werkgelegenheid zie je de effecten wel.'

Door: RTV Noord