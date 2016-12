ProRail moet miljoen terugbetalen aan Arriva

(Foto: Frits Gardenier/Groningen in Beeld)

Spoorbeheerder ProRail moet ongeveer een miljoen euro terugbetalen aan Arriva. Dat heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) besloten. Vier regionale spoorbedrijven, waaronder Arriva, hadden een zaak aangespannen tegen de spoorbeheerder.

In totaal moet ProRail acht miljoen euro terugbetalen aan Arriva, Connexxion, Syntus en Veolia. De spoorbeheerder had in 2015 en 2016 vier miljoen euro aan kosten te veel in rekening gebracht. Dat geld moet ProRail nu terugbetalen.



Vorig jaar stegen de kosten voor het gebruik van het spoor met achttien procent. Volgens de ACM had ProRail dit bedrag verkeerd berekend. Vanaf volgend jaar gelden lagere tarieven voor de regionale spoorbedrijven.



Naar verwachting krijgt Arriva een miljoen van het bedrag dat wordt teruggestort. De precieze vergoeding moet nog worden berekend.

Door: RTV Noord Correctie melden