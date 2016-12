Alle 50 Goud: Psst, Pé en Rinus vinden succesnummer 'Hoornse Plas' maar een gek liedje

Zeg 'psst, psst', en de gemiddelde Groninger maakt hem af: 'Hoornse Plas!' Van alle nummers van Pé Daalemmer en Rooie Rinus is Hoornse Plas waarschijnlijk de bekendste. Maar waarom nou juist dat nummer? Want 'het is een gek liedje eigenlijk', zegt Rinus.

Als vooruitblik naar Alle 50 Goud zaterdag, duiken we elke dag in de geschiedenis van een Groninger popnummer. Vandaag is datuit 1983.Het nummer vertelt het komische verhaal van Pé en Gré Daalemmer die met hun kinderen op vakantie gaan naar Spanje. Maar Pé vindt de costa maar niets. Hij was veel liever thuisgebleven in Groningen.'Het is een leuke sfeertekening met een paar goede grappen. Maar er zit geen refrein in', oordeelt Rooie Rinus (Frank den Hollander).ontstaat als Pé en Rinus in de auto onderweg zijn naar een optreden. Pratend over de vakantie van een vriend, denken ze: 'Je kunt maar beter gewoon in Groningen blijven, dan helemaal naar Spanje te rijden.' En zo is het idee geboren.Eind 1982 spelen ze het nummer voor het eerst voor publiek op straat in Veendam. Een fan neemt het op. Uit die eerste opnames blijkt dat het nummer nog niet helemaal af was. Er komt nog een Spaanstalige bridge in, vertelt Rinus aan het publiek.Die bridge jatten ze vervolgens van Julio Iglesias. Die had in 1972 een wereldhit met 'Un Canto a Galicia'.Ik denk dat de zinsnede 'ik heb wel zin in sjans met zo'n lekkere Spoanse mokkel' bijdraagt aan het succes, zegt Pé Daalemmer (Peter de Haan). 'Als dat de zinsnede is die men over honderd jaar nog van ons herinnert, dan hebben we toch een bijdrage aan de cultuur geleverd', lacht Rinus.Maar waar komt dat 'psst, psst' vandaan? Veel mensen denken dat het erom gaat dat veel mensen stiekem in de Hoornse Plas piesen. Maar zo was het niet bedoeld, zweert Pé. 'Het was de opvulling van het gitaarriedeltje. Een soort achtergrondkoortje, een gimmick. Het had ook 'hatsee' kunnen zijn.'Tot het uitkomen van het nummer, waren Pé en Rinus overigens nog nooit gezamenlijk bij de Hoornse Plas geweest. Nu is het duo niet meer los te denken van de recreatieplas in het zuiden van de stad Groningen.'Dit gaat ons nog jaren achtervolgen', denkt Pé. Zo staat inmiddels al tien jaar een mini-palenberg in zijn tuin. Die is gemaakt van de palen van de grote palenberg die tot 2006 langs de Hoornse Plas stond. 'Dat vond mijn buurvrouw een leuk idee.'Op welke plaatsin Alle 50 Goud staat, is zaterdagmiddag te zien en beluisteren via RTV Noord. Even voor zes uur is de ontknoping van de lijst met de mooiste Gronings- en Nederlandstalige nummers.