Zeehondencrèche Pieterburen neemt huilers opvang Terschelling over

Zeehondencentrum Pieterburen heeft dinsdag vijftien jonge zeehondjes moeten opvangen. De huilers zijn afkomstig van de net gestarte zeehondenopvang op Terschelling.

Veel van deze Grijze zeehondenpups waren op de eilanden terecht gekomen na de storm die tijdens de kerstdagen over de Waddenzee raasde. Op Terschelling besloot men deze pups op te vangen, maar konden het vanwege de drukte niet meer aan.De diertjes zitten nu in de noodopvang in Pieterburen.