Zorginstelling Senior Assist Care is failliet. De instelling heeft 3600 cliënten in vooral Groningen, Drenthe en Friesland.

Naast het moederbedrijf zijn ook veertien andere onderdelen failliet verklaard. Bij de zorginstelling werken in totaal 345 mensen, dat meldt RTV Drenthe Het faillissement hing al een paar dagen in de lucht. Afgelopen vrijdag vroeg de thuiszorgorganisatie uitstel van betaling aan. Curator Wim Entzinger: 'Het bedrijf is niet meer levensvatbaar. De schuldenlast is te hoog en de salarissen kunnen niet meer worden betaald.'Personeel van de zorginstelling werd dinsdagmiddag bijgepraat over het faillissement. Wim Entzinger: 'Allerzorg in Woerden neemt een deel van de organisatie over. 183 mensen kunnen bij Allerzorg aan de slag.' De 162 andere medewerkers zijn hun baan kwijt. Geprobeerd wordt om deze werknemers onder te brengen bij andere bedrijven.Voor de cliënten van Senior Assist Care wordt een oplossing gezocht. 'De cliënten worden deels vanaf 1 januari verzorgd door de nieuwe organisatie Allerzorg. Voor de andere cliënten wordt een oplossing gezocht', aldus Entzinger.Het bedrijf levert specialistische zorg thuis. Cliënten van Senior Assist Care worden op de hoogte gebracht van het faillissement. Een deel van de cliënten behoudt hun vertrouwde zorghulp.