Opnieuw vette pech voor oliebollenliefhebbers in Stad

(Foto: Astrid Mellema)

'Oneetbaar'. Voor oliebollenliefhebbers in de stad Groningen is het dit jaar opnieuw even slikken. Althans wanneer we afgaan op de jaarlijkse oliebollentest van het AD.





Misbaksels

Beide kramen komen er met een eindscore van 1,5 vanaf. De kraam en bedrijsfkleding bij Wiltjer Fogerty zijn weliswaar 'kraakhelder', aldus het AD, maar de oliebollen kwalificeert de krant als 'misbaksels' en 'oneetbaar'.



Scheepstouw

De oliebollen die gebakken worden in de andere geteste kraam zijn eerder geschikt om de fietsketting mee te smeren dan om op te eten, meent het testpanel. En met een korst als scheepstouw.



Gouki de Oliebollenkoning in Zuidlaren doet het met een 3,5 ietsje beter, maar de bollen blijven 'zeer slecht'.

Het AD test jaarlijks voor oudjaarsdag tientallen oliebolenkramen. Winnaar dit jaar was Meesterbakker Voskamp in Spijkenisse. Een tien haalde hij.



Lees

En

Door: RTV Noord Correctie melden