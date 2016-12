Lopend Vuur: Het kopen van een Oudejaarslot is weggegooid geld

Het is voor veel mensen een vaste traditie rond oud en nieuw: Oliebollen bakken, champagne drinken én het kopen van een Oudejaarslot.

De kans dat je de hoofdprijs wint, is slechts 1 op een paar miljoen. Toch worden er jaarlijks zo'n 6 miljoen Oudejaarsloten verkocht.Kun je niet beter het geld van een Oudejaarslot in de zak houden? Of zwicht je voor de droom van het winnen van 30 miljoen euro?Op Radio Noord (050-3188288) horen we graag je mening. Liever schrijven? Ga naar Facebook of Twitter ( #opnoord ).Dinsdag was het Lopend Vuur: Maak van mijn buurt maar een vuurwerkvrije zon e. 59,53 procent van de Groningers (3.958 stemmen) is het daarmee eens.