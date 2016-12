Asielzoeker breekt in bij ijsvereniging Onnen

(Foto: Archief RTV Noord)

De politie heeft een asielzoeker uit Ter Apel opgepakt voor de inbraak in de kantine van de ijsvereniging in Onnen. Het gaat om een 23-jarige man, die dinsdagnacht een steen door de ruit van de kantine gooide.

Een voorbijganger vond het opvallend dat het licht in de kantine op dat tijdstip aan ging en belde de politie. De agenten betrapten de man vervolgens in de kantine. Hij is in de cel gestopt.



De ijsvereniging moet nog aangifte doen.

Door: RTV Noord Correctie melden