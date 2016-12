Aantal gebruikers van xtc in het noordelijk uitgaansleven groeit

(Foto: Archief (DEA))

Steeds meer noorderlingen nemen een xtc-pil als ze uitgaan. Dat zegt Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) op basis van informatie van de bezoekers van de pillentestservice van de organisatie.

VNN reageert op het nationaal Groot Uitgaansonderzoek van het Trimbosinstituut. De noordelijke organisatie vindt het een zorgelijke ontwikkeling dat xtc niet alleen meer gebruikt wordt op festivals en in clubs, maar ook in het 'gewone' uitgaansleven. Vaak wordt xtc dan in combinatie met alcohol ingenomen.



Angst- en paniekaanvallen

Volgens het VNN speelt die combinatie een grote rol bij gezondheidsincidenten waarbij mensen een black-out krijgen en op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis terechtkomen. Ook angst en paniekaanvallen en geheugenverlies wordt vaak genoemd als gevolg van het 'dubbelgebruik'.



Populaire drugs

Ook het gebruik van lachgas komt steeds vaker voor in het uitgaansleven in het noorden. Uit het nationaal onderzoek bljkt dat xtc de lijst aanvoert van populaire drugs, gevolgd door wiet en hasj. Op de derde plaats volgt lachgas.

