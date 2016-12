Heiligen Geestgasthuis bestaat 750 jaar

(Foto: RTV Noord)

Het is het oudste gasthuis of hofje van Groningen en vermoedelijk ook een van de oudste van dit soort gebouwen in Nederland: Het Heiligen Geestgasthuis. In de volksmond wordt het vaak ook Pelstergasthuis wordt genoemd, naar de straat waar het aan ligt.

Ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan is er een boek verschenen over de geschiedenis van het Gasthuis.



Brief van de Paus

Het exacte stichtingsjaar is onbekend, maar volgend jaar bestaat het Gasthuis in ieder geval 750 jaar. Er is een brief van de Paus bewaard gebleven uit 1267, waarin het Gasthuis toestemming krijgt om een eigen kerkhof te hebben.



Eigen bakkerij en moestuinen

Het Gasthuis was in die tijd het eerste gebouw dat reizigers tegen kwamen als ze door de Herepoort kwamen. Lange tijd nam het complex een groot stuk van de zuidelijke binnenstad in beslag, grofweg tussen het Zuiderdiep en de Vismarkt. Reizigers en pelgrims konden hier onderdak krijgen, net zo als zieke Stadjers. Ook waren er eigen moestuinen en een bakkerij.



Voogden

Tegenwoordig bestaat het complex uit een veertigtal woningen rond een drietal binnenhofjes, gelegen tussen de Pelsterstraat en de Haddingestraat. Het Heiligen Geestgasthuis is nog steeds een zelfstandige stichting, met zogenaamde voogden die het bestuur vormen.



Rustig en afgeschermd

In het Gasthuis woont tegenwoordig een gemengde groep mensen van tussen de dertig en tachtig jaar oud. Het is nog steeds een populaire plek om te wonen. Rustig en afgeschermd door een poort, maar midden in de bruisende binnenstad van Groningen.



Tot hulp en troost - Het Heiligen Geestgasthuis in Groningen ligt inmiddels in de boekhandel.

