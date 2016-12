FNV: 'Gemeente Groningen maakt rommeltje van thuiszorg'

Het thuiszorgbeleid van de gemeente Groningen is onzorgvuldig. Dat zegt vakbond FNV die een zwartboek heeft gemaakt over wat er met de thuiszorg in Groningen allemaal misgaat.

Door het Groningse beleid zijn veel cliënten gekort op het aantal uren thuiszorg dat ze krijgen. Het wordt hoog tijd dat de gemeente het thuiszorgbeleid aanpast en maatwerk gaat leveren, zegt vakbondsbestuurder Maureen van der Pligt. 'Op deze manier wordt het ouderen onmogelijk gemaakt zelfstandig thuis te blijven wonen'.Vijftien cliënten die waren gekort op uren thuiszorg hebben met de hulp van FNV bezwaar gemaakt tegen vermindering van het aantal uren. Alle vijftien hebben er na nieuwe keukentafelgesprekken uren bijgekregen.'De gemeente blijft halsstarrig zeggen dat het beleid wordt uitgevoerd zoals het is bedoeld en dat maatwerk wordt geleverd. Wij denken er heel anders over', aldus Van der Pligt.Het Cliëntenonderzoek WMO 2015 van de gemeente gaf een veel positiever beeld van de thuiszorg in de stad. Dat onderzoek is echter niet representatief, vindt de vakbond. 'De respons was maar 22 procent en veel mensen durven uit angst uren te verliezen niks te zeggen', zegt de vakbondsbestuurder. 'De wethouder kan wel naar zijn eigen onderzoek wijzen en zeggen dat mensen tevreden zijn over hun thuiszorg, maar het FNV-actiepunt en de eerste claims bewijzen het tegendeel.'Het gaat volgens de vakbond mis doordat de gemeente Groningen iedereen een algemene voorziening toekent van 2,5 uur zorg in de week. Is er meer nodig dan komt er extra zorg bij. Het is de omgekeerde volgorde, meent Van der Pligt. 'Je moet beginnen met maatwerk.'De gemeente overtreedt zelfs de wet, onderstreept de vakbond: 'Mensen die een eigen bijdrage niet kunnen betalen, worden doorverwezen naar de Bijzondere Bijstand. Dat mag niet volgens de wet.'Niet alleen het thuiszorgbeleid van de gemeente Groningen voldoet niet aan de wet en uitspraken van de rechter. Volgens vakbond FNV houdt ruim drie kwart van de gemeenten zich niet aan de wet.