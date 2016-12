Ik weet niet wat hij met de oliebollen gedaan heeft. Misschien er wel drie keer de Euromast mee beklommen. Het slaat nergens op'. Francis Wiltjer van de Hollandse Gebakkraam Wiltjer-Fogerty op de Grote Markt in Groningen is niet erg onder de indruk van de jaarlijkse oliebollentest van het AD.

De kritiek op de Groningse oliebollen door het testpanel was niet misselijk. De krant kwalificeerde de bollen als 'misbaksels' en 'oneetbaar'. Francis Wiltjer snapt er niets van. 'Op de ochtend toen de tester langs kwam, waren er zelfs mensen die terug kwamen omdat ze de oliebollen zo heerlijk vonden'.Wiltjer weet wat de oliebollentester heeft meegekregen. Ze kent hem 'omdat hij al twintig jaar langs komt. Ik kreeg zelfs een duimpje van zijn taxi-chauffeur toen hij een krentenbol op had'.De oliebollenbakster gaat niets veranderen naar aanleiding van de test. 'Ik weet dat we het goed doen. Het wordt steeds drukker bij de kraam. De klanten komen van heinde en ver'.Wat haar wel stoort, is dat ze verkeerd geciteerd is in de krant. 'Er stond dat ik er schijtziek van ben. Maar dat heb ik zeker niet gezegd, dat is niet mijn taal. Ik heb gezegd dat ik er moedeloos van word'.