Waarde van woningen in Groningen stijgt met 5,2 procent

(Foto: Archief RTV Noord)

De waarde van de woningen in onze provincie is in 2016 gemiddeld met 5,2 procent gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van website Woningmarktcijfers.nl.

Daarmee ligt Groningen onder het landelijke gemiddelde van zes procent. De waardestijging van de woningen zit vooral in Stad. In de rest van de provincie blijft de waarde achter, bijvoorbeeld door de aardbevingsproblematiek.



De gemiddelde koopsom voor een huis in Stad en Ommeland is 180.000 euro. Daarmee heeft Groningen de goedkoopste woningen van het land.



Alleen Groningen, Friesland en Limburg hebben een gemiddelde koopsom onder de twee ton. In Noord-Holland, de nummer 1 op de ranglijst, wordt een gemiddelde koopsom van 301.400 euro betaald.

Door: RTV Noord Correctie melden