Doelpunt Jochem Nap wordt in volle Arena herhaald

Ondanks dat het doelpunt van de 11-jarige Jochem Nap uit Hoogkerk nét niet het mooiste doelpunt van het jaar is, wordt hij tóch in het zonnetje gezet. Hij mag namelijk naar Nederland-Italië, en het hele stadion mag van zijn goal genieten.

Het doelpunt tegen ACV JO-13, dat hij in de finale van de noordelijke districtsbeker voor Zuidhorn maakte, wordt namelijk voor de wedstrijd op alle grote schermen in de Amsterdam Arena vertoond.De KNVB besloot dat omdat Jochem nogal teleurgesteld was in de uitkomst van de Doelpunt van het Jaar-verkiezing. Hij dacht dat hij had gewonnen, maar een dag later bleek dat een ander er met de eer vandoor ging.Oorzaak: Jochem ging uit van een deadline die op de website van de KNVB stond, maar in de actievoorwaarden stond de deadline op een dag later.'Het is natuurlijk nooit leuk als je denkt dat je hebt gewonnen, maar de volgende ochtend blijkt het anders te zijn', zegt Koen Adriaanse van de KNVB. 'Daarom willen we hem en zijn moeder graag uitnodigen in de Amsterdam Arena tegen Italië. We laten zijn doelpunt ook op groot scherm zien.''Dat vind ik heel leuk', zegt een blije Jochem. 'Maar ik had ook heel graag het Doelpunt van het Jaar gewonnen', zegt hij tegelijkertijd toch nog een beetje teleurgesteld.'Dat kan ik mij helemaal voorstellen', zegt de begripvolle Adriaanse. 'Ik heb ook op jouw prachtige droge knal gestemd. Daarom willen we je toch nog in het zonnetje zetten.'Om bij wijze van uitzondering dit jaar twee Doelpunten van het Jaar te kiezen, was voor de KNVB geen optie. 'Dat zou de verkiezing een beetje in de war schoppen', zegt Adriaanse.De oefenwedstrijd Nederland-Italië wordt op 28 maart in de Amsterdam Arena gespeeld.