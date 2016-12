Eierbal is een stap dichter bij de finish

(Foto: Jeroen Berkenbosch / RTV Noord)

Staat de eierbal in 2017 op de immateriële erfgoedlijst? Al het papierwerk is achter de rug en het is nu afwachten op goedkeuring. Vijf eierbal liefhebbers zijn al enige tijd bezig om de typische Groningse lekkernij deze beschermde status te geven en het einde is in zicht.

Het is nu aan het centrum voor Volkscultuur om de aanvraag goed te keuren. Maar het genootschap die de aanvraag heeft ingediend is vol goede hoop.



Alles is afgehandeld

Aan alle eisen om op de erfgoedlijst te komen is voldaan. Zo moesten bekende Groningers hun steun geven aan de traditie. 'We hebben de commissaris van de Koning bereid gevonden om een handtekening te zetten. Hij staat achter het feit dat de eierbal typisch Gronings is', zegt Jos Rietveld.



100 jaar later

Is de traditie dan nog steeds in Groningen? Het genootschap moest goed in kaart brengen hoe volgende generaties ook nog eten. 'We hebben een onderwijsinstelling gevraagd om kookles te geven in de eierbal en daarnaast hebben we café's en restaurants gevraagd om een eigen gemaakte eierbal op de kaart te zetten', vertelt Rietveld.



Oliebol, appelflap of eierbal?

Iedereen eet straks een eierbal tijdens nieuwjaarsrecepties. Tenminste, als het genootschap het voor het zeggen had. 'Natuurlijk, een oliebol kan ook. Maar om de traditie in ere te houden moeten de Groningers eigenlijk een eierbal serveren', stelt Rietveld.



Ze krijgt bijval van Twij Deuntjes-presentator Henk Scholte, die ook in het genootschap zit. 'Onze commissaris van de Koning René Paas moet er nu voor zorgen dat de politiek de eierbal ook omarmt, tijdens de nieuwjaarsreceptie in het provinciehuis'.



Spannend

Waarschijnlijk komt begin volgend jaar de mededeling dat de eierbal op de immateriële erfgoedlijst staat. 'We doen dit om aan te geven dat Groningse tradities belangrijk zijn en vinden het mooi dat hier dan erkenning voor komt', vertelt Scholte.

Door: RTV Noord