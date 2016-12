Winschoten blijft 's winters verstoken van water

De watervallen op de Venne. (Foto: RTV Noord)

Heel Winschoten vraagt zich af: waarom komt er geen water meer uit de gloednieuwe fontein en watervallen in het centrum? De gemeente heeft het immers nog maar kort geleden laten aanleggen.

Op de Venne, een belangrijke verkeersader in het centrum, werden diverse waterpartijen met 'watervallen' aangelegd. Op het Oldambtplein, één van de drukste verkeerspleinen van Oost-Groningen, werd op veler verzoek een nieuwe fontein gebouwd. Die werd twee weken geleden in werking gesteld.



Dat na een korte tijd de boel alweer is 'drooggelegd', deed vele Winschoter wenkbrauwen fronsen. Navraag bij de gemeente Oldambt leert echter dat de fontein en de watervallen uit voorzorg buiten werking zijn gesteld vanwege bevriezingsgevaar.



Voor water zullen de bezoekers van het centrum van Winschoten tot de lente moeten wachten.

Door: RTV Noord