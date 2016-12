Virol gaat met overname positief de toekomst in

(Foto: Patrick Huisman/Huisman Media)

Afval- en papierverwerkingsbedrijf Virol uit Scheemda sluit 2016 af met de overname van Snoek Kringlooppapier in Midwolda. Een onderstreping dat Virol positief de toekomst in gaat, nadat het bedrijf op 3 mei getroffen werd door een grote brand.

De brand is het begin van de samenwerking met Snoek geweest. Snoek is gespecialiseerd in een deel van het marktsegment in papiersoorten, waar Virol actief in is. Directeur Henk Bos van Virol laat weten dat het mes aan twee kanten snijdt. 'Het is een mooie aanvulling op de activiteiten die we doen en we krijgen er een aantal goede medewerkers bij.'



Personeel

De overname heeft geen nadelige gevolgen voor het personeel van Snoek. Zes medewerkers gaan mee naar Virol. Een aantal personeelsleden vloeit af via natuurlijk verloop, zoals pensioen. De firma Snoek werd in 1937 opgericht en verdwijnt nu na bijna tachtig jaar uit de recyclingbranche.



Positieve stemming

Bos is positief gestemd over de toekomst. 'Wij krijgen steeds meer klanten. Het gaat weer wat beter in de branche. Drukkerijen doen het beter, waardoor er weer meer papier op de markt komt. De afvalsector heeft het de laatste jaren niet gemakkelijk gehad, maar we zijn in algemene zin positief gestemd.'



Van papier naar karton

Wat Bos ook constateert is dat er een verandering van soorten plaatsvindt. 'Vroeger hadden we veel tijdschriften en reclamebladen. Dat verschuift naar kartonsoorten. Kijk maar naar de pakketjes met Sinterklaas en Kerst. Die verpakkingen komen in plaats van het regulier papier.'



Herbouw in Scheemda zeker

Inmiddels is ook zeker dat Virol in Scheemda gaat herbouwen. Nu wordt bekeken welke activiteiten in Scheemda uitgevoerd worden en welke in Midwolda. Bos verwacht daar binnen zes maanden duidelijkheid over te kunnen geven.

Door: RTV Noord