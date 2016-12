Gemeente maakt zich kwaad over thuiszorg-onderzoek FNV

De gemeente Groningen is woest op vakbond FNV Zorg & Welzijn. Volgens de gemeente klopt er weinig van wat er in het thuiszorg-zwartboek staat dat de vakbond woensdagochtend presenteerde.

'De gemeente herkent zich absoluut niet in de aantijgingen van de FNV en legt deze naast zich neer', schrijft de gemeente in een reactie. 'Uit recent onderzoek dat de gemeente liet doen blijkt juist dat het overgrote deel van de mensen die thuiszorg krijgt, tevreden is.'Met hulp van de vakbond hebben 15 mensen na een bezwaar meer thuiszorg-uren gekregen. Volgens de FNV een bewijs dat de gemeente de toewijzing van thuiszorg-uren niet goed op orde heeft.De gemeente ziet dat anders: 'Het gebeurt uiteraard met regelmaat dat mensen na enige tijd door veranderende omstandigheden meer of andere zorg nodig hebben. Deze signalen nemen we altijd serieus. Met deze mensen gaan we natuurlijk in gesprek, of ze nou wel of niet met hulp van de FNV aan de bel trekken.'