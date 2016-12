Asielzoekers die 83-jarige vrouw beroofden gaan acht weken de cel in

Twee mannen van 34 en 38 jaar uit het asielzoekerscentrum in Ter Apel zijn voor diefstal veroordeeld tot acht weken cel. Beiden komen uit 'veilig land' Algerije en hebben in Nederland asiel aangevraagd.

De mannen haalden op 16 december in een winkel in Stadskanaal ongemerkt een portemonnee en beurs uit de tas van een 83-jarige vrouw. De tas stond op de rollator van het slachtoffer.



Burgernet

De vrouw bemerkte bij de kassa de diefstal. De winkelier bekeek de camerabeelden, schakelde de politie in, die via Burgernet een alarmbericht uit liet gaan. Twintig minuten later hielden de agenten de beide Algerijnen aan. Ze hadden de portemonnee in het water gegooid. De oudste had de telefoon in zijn jaszak.



Misbruik asielbeleid

Beide mannen zijn sinds kort in Nederland. Ze verbleven ook in Duitsland en Noorwegen. Volgens de officier wordt Algerije aangemerkt als een veilig land en zijn deze asielaanvragen in Nederland vrijwel kansloos. Ze hekelde het feit dat de mannen schijnbaar misbruik maken van het asielbeleid in Nederland en criminele activiteiten niet schuwen. Ze eiste een celstraf van acht weken. Die straf werd door de rechter overgenomen.

