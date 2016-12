Nijland: 'Heb met geen enkele club contact over transfer van Rusnak'

Volgens Engelse media kan Albert Rusnak naar Swansea City, het Amerikaanse Real Salt Lake of Seattle Sounders. Maar volgens FC Groningen-directeur Hans Nijland 'speelt er op dit moment niks'.

Volgens hem heeft geen enkele club contact gezocht met FC Groningen over een overgang. 'Maar het kan best dat de zaakwaarnemer van Rusnak contact heeft met een paar clubs, alleen weten wij daar niks van', zegt Nijland tegen RTV Noord.FC Groningen wil wel meewerken aan een vertrek van de Slowaak. 'Ook Danny Hoesen en Hedwiges Maduro mogen weg, uiteraard onder de juiste voorwaarden', zegt de directeur.'Hans Hateboer willen we graag nog proberen te verkopen', vervolgt hij. Het contract van Hateboer loopt over een half jaar af en als FC Groningen nog geld aan hem wil verdienen, moet hij in de winter verkocht worden. 'Maar ook daar speelt nog niks. Het is nog heel rustig op dit moment', geeft Nijland aan.Volgens Nijland is FC Groningen niet op zoek naar versterking, ook niet als Hoesen, Rusnak of Maduro gaan. 'Behalve als Hateboer vertrekt. Dan kan het best zo zijn dat we nog een rechtsback halen. Voor de rest is onze selectie op orde.'Dinsdag bleek al dat Danny Hoesen naar Adanaspor kan, maar de speler ziet een overgang naar Turkije zelf niet zitten.