Zwaargewonde oehoe verstrikt gevonden in een tuin

In Winsum is een ontsnapte oehoe gevonden in een tuin. De reuzenuil was zwaargewond en verstrikt geraakt in struiken en onkruid.

Het vrouwtje wordt opgevangen bij Faunavisie in Westernieland. 'Ik denk dat zij geraakt is door een auto en daarna ging schuilen in een tuin waar ze zichzelf heeft verstrikt', vertelt Pim Lollinga van Faunavisie. 'Ook is zij denk ik aangevallen door kraaien en roeken'.De vogel heeft allerlei verwondingen en wordt bijgevoerd door Lollinga. 'Ik geef haar met een pincet eendagskuikens en stukjes ree. Het gaat wat moeilijk maar als ze het eenmaal in de bek heeft gaat het prima'.Sinds half december vloog er in Winsum en omstreken een oehoe rond. De vogel was ontsnapt van zijn eigenaar, die volgens Faunavisie anoniem wil blijven. Plotseling was de oehoe verdwenen. Veel mensen vroegen zich af waar de vogel was gebleven.'We kregen veel telefoontjes van ongeruste mensen. Gelukkig hebben we haar gevonden. Ik denk dat ze er wel boven op gaat komen', zegt Lollinga optimistisch.Een oehoe () is een van de grootste uilensoorten ter wereld . De vogel heeft zijn naam te danken aan zijn roepgeluid. Vooral in de late winter laat het mannetje zijn imposante oehoe-roep horen. Een oehoe is 60 tot 75 cm lang en heeft een spanwijdte van 160 tot 188 cm.