Michael D. krijgt zes jaar en tbs voor moord in Sumatralaan

(Foto: Niiwino Geertsema/RTV Noord)

De 43-jarige Michael D. uit Groningen is door het gerechtshof in Leeuwarden voor doodslag veroordeeld tot zes jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man schoot vorig jaar in augustus Mais 'Rasta' Jozef (42) dood in de Sumatralaan in Groningen.

De man werd eerder dit jaar door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot negen jaar, zonder tbs. Het Openbaar Ministerie was het hier niet mee eens en eiste twee weken geleden voor het Hof een celstraf van zes jaar met daarna tbs.



Stoornis

De hogere rechters waren het met OM eens dat er voldoende is vast komen te staan dat bij D. sprake is van een stoornis en namen de eis over.



Jozef

Jozef werd op klaarlichte dag en voor de ogen van meerdere getuigen doodgeschoten. Tussen de mannen woedde al een geruime tijd een ruzie. De hogere rechters geloven niet dat D. uit noodweer heeft gehandeld.

Door: RTV Noord Correctie melden