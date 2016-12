Groningse therapeut (85) krijgt 1,5 jaar cel voor aanranden van patiëntes

In hoger beroep is een 85-jarige man uit Groningen veroordeeld tot anderhalf jaar cel. Hiervan is een jaar voorwaardelijk. De man heeft als manueel therapeut drie vrouwelijke patiënten aangerand.

Een van hen was minderjarig. De straf is gelijk aan de eis die twee weken geleden door het OM was voorgesteld.



Camera in pluchebeest

De Stadjer werd in maart door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot een jaar cel. De zelfbenoemde manueel therapeut behandelde in 2014 patiënten in Overschild en Losdorp. Doordat een van hen een camera in een pluchebeest plaatste, liep de man tegen de lamp.



Vaker zedenfeiten

Het gerechtshof in Leeuwarden heeft rekening gehouden met de hoge leeftijd van de man. Daarentegen is de man vaker voor zedenfeiten veroordeeld. Ook daar hielden de hogere rechters rekening mee. De hardleerse man zei zelf dat hij een celstraf niet zou overleven. Het Hof vindt dit wel meevallen.

Door: RTV Noord