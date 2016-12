Toeterakkoord bereikt over gevaarlijke Winsumer spoorwegovergang

(Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

Alleen toeteren bij mist of bij gevaarlijke situaties en de borden voor machinisten verdwijnen. Dat staat in het toeterakoord over de gevaarlijke spoorwegovergang in Winsum.





Daar ging de rechter niet in mee. Het resultaat was dat er een compromis uitkwam waarbij de machinisten werden verplicht bij het passeren van de overgang te toeteren. Dat had weer tot gevolg dat omwonenden door het getoeter niet meer konden slapen.



'Genuanceerde kleding'

Nu is na overleg tussen Arriva, Pro Rail en advocaat Arvin Kolder van de nabestaanden en omwonenden een compromis bereikt.



'Mijn cliënten zijn blij met de uitkomst van het overleg. Een genuanceerde oplossing is bereikt, zegt advocaat Arvin Kolder is een eerste reactie.



