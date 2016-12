Van Leeuwen rijdt gekneusd naar Fatbiketitel

(Foto: RTV Noord / Henk Elderman)

Cor van Leeuwen uit Musselkanaal is Nederlands Kampioen Fatbike geworden. Hij was de snelste over 200 kilometer met start en finish in Roden. Van Leeuwen won de eindsprint van titelverdediger Jos Harms uit Oude Pekela.

'Ik ben helemaal naar de kloten', vertelde Van Leeuwen na zijn zege. Hij dacht op rozen te zitten in de laatste kilometers. Hij had een ruime voorsprong.



Uit de wind

'Vijf kilometer voor het einde kwam Jos terug geholpen door zijn NWVG-ploeggenoot Coen Rijpma. Die reed op een gewone mountainbike en hield Harms uit de wind. Op die manier rij je drie a vier kilometer per uur harder', zei de winnaar.



Zijn maximale voorsprong op Harms bedroeg op een gegeven moment ongeveer tien minuten.



Verwondingen

Van Leeuwen kwam onderweg bij Drouwen ook nog eens ten val waardoor hij verwondingen opliep aan zijn schouder en bovenbeen. De overwinning maakte voor hem alles goed.

