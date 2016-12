GroenLinks pleit weer voor vuurwerkvrije binnenstad

Een vuurwerkvrije binnenstad. GroenLinks-raadslid Benni Leemhuis wil daarover opnieuw in discussie. Er zijn al verscheidene vuurwerkvrije zones, maar in de binnenstad kan het nog steeds worden afgestoken. Leemhuis wil dat dit verandert.

In de stad Groningen is al een aantal vuurwerkvrije zones, rondom parken, verzorgings- en ziekenhuizen. Volgens GroenLinks moet ook over een vuurwerkvrije binnenstad worden nagedacht.'In de binnenstad zijn veel smalle straatjes met oude gebouwen met veel hout. Daar moet je wat voorzichtiger mee zijn vanwege het extra gevaar voor brand.Vorig jaar stelde GroenLinks ook al voor de binnenstad vuurwerkvrij te maken. Dat ging toen niet door, omdat het kort dag was. Ook voor de komende jaarwisseling gaat dat niet meer lukken. 'Misschien mag er ooit nergens meer vuurwerk worden afgestoken', denkt Leemhuis.Volgens de partij is er steeds meer steun voor het inperken van vuurwerk. Er zijn inmiddels tientallen klachten binnengekomen bij het Meldpunt Vuurwerkoverlast van GroenLinks. Dat ging enkele dagen geleden van start.'Met Bommen Berend vindt iedereen een professionele vuurwerkshow ook mooi', zegt Leemhuis. 'Waarom kan dat niet met oud- en nieuw?'