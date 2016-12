Grijpskerker ondernemer: 'Burgemeester belemmert onderzoek naar brand in mijn pand'

Wat is de oorzaak van de verwoestende brand in een bedrijvengebouw in Grijpskerk in 2012? Op die vraag wil eigenaar Fré Oosterhof bijna vijf jaar na dato graag een antwoord hebben.

Maar een onderzoek daarnaar wordt volgens hem belemmerd door burgemeester Bert Swart van Zuidhorn en de Veiligheidsregio Groningen. Volgens Oosterhof mogen brandweerlieden van het korps Grijpskerk van de brurgemeester en de Veiligheidsregio niet gehoord worden door een door Oosterhof ingeschakeld onderzoeksbureau.



Hoe zat het ook alweer?

Op 8 februari 2012 brandde het pand aan de Kievitsweg tot de grond toe af. Het bedrijvengebouw bestond uit drie, los van elkaar staande loodsen.



De vrijwillige brandweer van Grijpskerk was binnen enkele minuten aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de gebouwen volledig werden verwoest.



Verzekeringsgeld

Oosterhof had er zelf spullen opgeslagen en verhuurde een deel van zijn gebouwen aan anderen. Niets bleef er van over. Oosterhof schat de schade tussen de een en twee miljoen euro. Vijf jaar later heeft hij nog geen cent van de verzekering gezien.



Zwijgplicht

De betrokken brandweerlieden hebben na de brand verklaringen afgelegd over wat ze hebben gezien die nacht. Nu wil de door Oosterhof ingeschakelde expert Peter Coppes de brandweerlieden nog eens horen. Maar volgens Oosterhof hebben de brandweerlieden een zwijgplicht opgelegd gekregen.



Brandstichting

Uit het onderzoek van Coppes zou blijken dat er bij het begin van de brand drie brandhaarden waren op verschillende plekken in het complex. Volgens de onderzoeker kan dat wijzen op brandstichting. De brandweer van Grijpskerk kan daar uitsluitsel over geven, omdat zij snel ter plaatse waren.



'Zo wordt het nooit duidelijk'

Oosterhof: 'Het is een lastig verhaal. De electriciën die hier de electriciteit heeft aangelegd is lid van de brandweer en een van mijn huurders is lid van de brandweer. Zij willen hun verhaal wel vertellen, maar mogen dat niet. Ik heb een brief gekregen, waarin staat dat ik met die jongens niet over de brand mag praten. Zo wordt nooit duidelijk wat er precies is gebeurd.'



Moedeloos

Oosterhof wordt er moedeloos van: 'Ik wil weten wat er is gebeurd, ook al is dat vijf jaar geleden. Het helpt niet alleen mij verder, maar het is ook van belang voor de brandveiligheid in de regio. Bovendien, als er echt sprake is van brandstichting dan kunnen we ook op zoek naar een dader.'



Oosterhof: 'Burgemeester Swart was destijds hoofd van de brandweer in Grijpskerk en is nu bestuurslid van de Veiligheidsregio. Hij moet die zwijgplicht opheffen. Desnoods gaan we dat via de rechter afdwingen.'



Reactie burgemeester

Burgemeester Swart van Zuidhorn vindt het vervelend voor Oosterhof dat de verzekering nog niet heeft uitgekeerd: 'Maar in de nasleep van de brand is zorgvuldig gehandeld. De brandweermannen zijn gehoord door de rechter-commissaris en hebben daar een verklaring afgelegd. Daaruit is geconcludeerd dat de zaak gesloten kon worden.'



Hij raadt de ondernemer aan naar de rechter te stappen: 'Het staat Oosterhof vrij om een onderzoek te doen. Als hij de brandweerlieden wil horen, dan moet hij daarvoor een verzoek bij de rechter indienen.'

