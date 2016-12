Vrachtwagen en personenauto's botsen op elkaar

(Foto: 112 Groningen / Patrick Wind)

Op de Friesestraatweg in stad Groningen is woensdagmiddag een vrachtwagen op een auto gebotst na een klapband. Daarna botste ook nog een tweede auto op de personenwagen. Niemand raakte ernstig gewond.

De vrachtwagen en de eerste personenauto raakten zwaar beschadigd.



De Friesestraatweg was in beide richtingen afgesloten. Het verkeer werd via de stoep omgeleid.

Door: RTV Noord Correctie melden