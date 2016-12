Vandalen slopen 'grootste' insectenhotel van Europa

(Foto: RTV Noord) (Foto: RTV Noord)

Vrijwilliger Albert Heidema van Stadstuin de Eendracht uit Appingedam is er kapot van. Zijn insectenhotel is deze week gesloopt door vandalen. Heidema denkt dat het hout gebruikt gaat worden voor een vreugdevuur op oudejaarsnacht.

Zijn droom om het hotel, de grootste van Europa te laten worden valt hiermee in duigen.



Hout voor Nieuwjaarsvuur?

'Dit doe je toch niet?', zegt Albert Heidema. 'De hele zomer hebben we hier met z'n allen keihard aan gewerkt en we zijn net begonnen met een nieuw gedeelte en dat is helemaal vernield. En waarom? Ik denk voor een vuurtje op oudejaarsnacht, dat kun je op je klompen aanvoelen. Ik vind het echt belachelijk.'



Stille getuigen: hout, voetstappen en breekijzer

Stille getuigen van de daad liggen nog verspreid over het terrein waar ooit strokartonfabriek de Eendracht stond. 'Er ligt hier nog allemaal hout en in het zand zijn voetstappen van tenminste drie verschillende schoenen te zien', zegt Heidema. Ook lieten de vermoedelijke daders volgens hem een breekijzer liggen.



Politie is op de hoogte

Heidema zegt dat de politie op de hoogte is gebracht: 'Die hebben het breekijzer meegenomen voor onderzoek en hebben ook foto's gemaakt van de schoenafdrukken. Wie weet levert dat nog wat op'.



Hout gezocht!

Of de daders gepakt worden is voor Heidema niet eens het belangrijkste. Want de pallets die gesloopt zijn, zijn niet heel makkelijk te verkrijgen. 'Ze komen van een bouwbedrijf en zijn gigantisch. Het zijn niet van die pallets die je ziet in een bouwmarkt.'



'We hopen dat er een bedrijf is dat ons uit de brand wil helpen en nog een aantal van die dingen heeft liggen, zodat we weer verder kunnen want het is nog steeds mijn droom om het grootste insectenhotel van Europa te maken'.

Door: RTV Noord