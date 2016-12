Bosker verbaast zichzelf bij NK Afstanden

(Foto: Archief RTV Noord)

Schaatser Marcel Bosker uit Ten Boer heeft uitstekend gepresteerd op de vijf kilometer bij de Nederlandse Kampioenschappen Afstanden in Heerenveen. Hij werd zesde in een veld van achttien rijders. Hij verbeterde zijn persoonlijk record met bijna twee seconden.

Bosker noteerde een tijd van 6.25.93. Hij reed een zeer vlakke race tegen zijn ploeggenoot Jos de Vos. 'Ik ben super tevreden, dit had ik niet verwacht. Ik merkte wel dat ik goed was', vertelde Bosker. Anderhalve week geleden verbeterde hij zich ook al fors op de drie kilometer.



Bosker komt bij het NK ook nog in actie op de 1000 en 1500 meter. Door zijn klassering heeft hij zich ook geplaatst voor de tien kilometer. Of hij dat gaat doen is nog niet zeker. 'Dat ga ik eerst goed overleggen met de trainers', besluit Bosker.

